Диски крутятся, деньги мутятся. Самые дорогие виниловые пластинки мира

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Современные виниловые пластинки звучат гораздо хуже, чем те, что выпускались в прошлом веке. И понятно почему: на них печатают предварительно оцифрованную музыку. То есть нынешний винил просто сувенир, игрушка. Вот настоящий, старинный, звучит хорошо, но и цены на него могут быть просто астрономическими. Особенно если речь идет о раритете — например об альбоме, который принадлежал барабанщику The Beatles. Пятерка самых редких и дорогостоящих виниловых дисков мира — в материале РИА Новости.

"Боже, храни королеву"

Это единственная пластинка в списке, не имеющая отношения к классическому року. В 1977 году группа Sex Pistols записала сингл "God Save the Queen" ("Боже, храни королеву"), причем так совпало, что он вышел к 25-летию коронации Елизаветы II.

Как и любой панк-рок, музыка "пистолетов" выражала социальный протест, в частности — против монархии. Текст песни был совершенно скандальным. Музыканты без стеснения называли королеву "кретинкой" и "нечеловеческим существом", а государственный строй Британии — "фашистским".

Первоначально релиз должен был выйти на лейбле A&M, но компания решила уничтожить 25 тысяч уже отпечатанных пластинок. На этот счет существуют две версии. Первая — владельцы лейбла испугались возможных последствий (на первом варианте обложки губы на портрете Елизаветы II были скреплены булавкой).

Вторая — небезызвестный басист группы Сид Вишес устроил дебош в офисе, порезался и залил все кровью, после чего A&M разорвала контракт с группой. В итоге сингл выпустили на Virgin Records.

Так или иначе, из 25 тысяч пластинок первой партии каким-то образом сохранились девять штук. Сейчас стоимость каждой доходит до 20 тысяч долларов.

Ошибка Нобелевского лауреата

Еще одна крайне редкая пластинка — ошибочный релиз альбома "The Freewheelin' Bob Dylan". Боб Дилан, который в 2016 году удостоился Нобелевской премии по литературе за "создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции", записал его в 1963 году.

Однако при печати релиза произошла ошибка, и на пластинку дополнительно попали редкие версии песен "Rocks and Gravel", "Let Me Die in My Footsteps", "Gamblin’ Willie’s Dead Man’s Head" и "Talkin’ John Birch Blues".

Когда ошибку заметили, несколько пластинок уже успели покинуть завод лейбла Columbia. Установить точное число неправильных дисков невозможно, зато цена на такое "делюкс издание" известна — 35 тысяч долларов.

Еще до битлов

Группа The Quarryman — предтеча The Beatles. Ее основал Джон Леннон вместе со школьными друзьями, чуть позже к ним присоединился Пол Маккартни.

Пластинка, о которой идет речь, — мастер-диск с двумя композициями: "That'll be the day" Бадди Холли и "In spite of all danger" собственного сочинения. Ее предложил исполнить Маккартни. И если первую музыканты репетировали, то вторая была полной импровизацией. Леннон хотел и ее отрепетировать, но ворчливый владелец студии огрызнулся, что за уплаченные ему 17 шиллингов и шесть пенсов они и так слишком долго занимают помещение.

Песню записали, и музыканты получили на руки пластинку. Слушали ее по очереди. Сейчас запись находится в личной коллекции Пола Маккартни, ее условная цена — 250 тысяч долларов. Но в 1980-х сэр Пол выпустил 50 копий и подарил их друзьям на Рождество. Эти версии куда дешевле — десять-тринадцать тысяч долларов каждая.

Когда Элвис водил грузовик

В 1953 году, в возрасте 18 лет, будущий король рок-н-ролла Элвис Пресли отправился на студию Memphis Recording Service и за восемь долларов записал пластинку "My Happiness". Он хотел подарить ее маме и заодно послушать себя в записи.

Первооткрыватель Элвиса, владелец студии и лейбла Sun Records Сэм Филлипс взял музыканта на заметку, но сотрудничество началось только через год. Все это время Элвис ходил на пробы в мемфисские клубы, даже пытался устроиться в местный квартет, распевающий госпелы.

И везде получал отказ. В госпельном квартете будущей звезде сказали, что он совсем не умеет петь, а в одном из клубов предложили не тратить время зря и заниматься своим делом — Элвис Пресли работал тогда водителем грузовика.

И все же судьба распорядилась иначе. Элвис стал одним из самых известных исполнителей в истории музыки, а пластинка "My Happiness" в 2015 году ушла с молотка за 300 тысяч долларов.

Ее купил владелец лейбла Third Man Records Джек Уайт. Он совершенно справедливо рассудил, что искусство должно принадлежать народу, и выпустил профессиональные копии этой пластинки к ежегодному празднику Record Store Day. Так что теперь приобрести ее может любой желающий, причем гораздо дешевле, чем Джек Уайт.

Из Ливерпуля с любовью

Самая дорогая пластинка в истории, один из главных артефактов рок-н-ролла — совместный альбом Джона Леннона и его жены Йоко Оно "Double Fantasy", купленный в обычном музыкальном магазине Нью-Йорка Марком Дэвидом Чапманом.

Вскоре после этого Чапман встретил Джона Леннона у его дома (бывший битл жил с семьей в историческом здании премиум-класса "Дакота" на Манхэттене). Чапман молча протянул музыканту пластинку, и тот расписался на обложке. А спустя всего пять часов Леннон получил от него пять пуль в спину, практически на том же месте. В 2010 году диск ушел с молотка за 850 тысяч долларов. В прошлом году его снова выставили на продажу, но уже за полтора миллиона.

В 2015-м на аукционе был продан первый экземпляр "Белого альбома" The Beatles за 790 тысяч долларов. После записи этого диска в 1968 году все участники группы и сотрудники студии получили на память его номерные копии. Пластинка № 0000001 принадлежала барабанщику группы Ринго Старру.

Сам "Белый альбом", по словам Джона Леннона, стал началом распада группы. Музыканты часто ссорились по ходу записи. Накопились творческие разногласия, к тому же Маккартни, Харрисона и Старра раздражало постоянное присутствие в студии новой девушки Леннона Йоко Оно. Это противоречило общим принципам группы в отношении подруг и жен.

Тем не менее после "White Album" были выпущены еще три знаменитых альбома: "Yellow Submarine", "Abbey Road" и "Let it be".