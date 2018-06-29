Лавров прокомментировал нарушение норм ВТО некоторыми странами

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Нарушение норм Всемирной торговой организации (ВТО) и введение новых тарифов — это реакция ряда стран, которые пытаются затормозить объективные процессы формирования новых мировых центров, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы живем в эпоху, когда формируется "постзападный миропорядок", процесс идет и может занять какое-то время. Можно назвать это исторической эпохой. После многовекового доминирования так называемого "коллективного Запада" может быть трудно осознать новые реалии, что есть новые центры силы — экономические, политические. Это и Китай, и в будущем африканские государства", — сказал Лавров в интервью британскому Channel 4.

Он отметил, что нельзя игнорировать роль и вес этих новых игроков в мировой торговле и экономике. Хотя сейчас "предпринимаются попытки замедлить этот процесс".

"Введением новых тарифов, санкциями — под теми или иными предлогами, нарушением норм ВТО. Но я думаю, это логичная реакция — пытаться затормозить объективный ход событий, что-то, что неподвластно действиям той или иной администрации в той или иной стране", — подчеркнул глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия "определенно хотела бы быть независимым мировым игроком". "В том смысле, что мы не хотим нарушать какие-бы то ни было нормы международного права, конечно, но независимыми с той точки зрения, что принимаемыми нами на основе международного права решения не будут подвержены какому-то влиянию, куплены кем-либо, либо на них могли бы повлиять санкции или угрозы", — сказал министр.