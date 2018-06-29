Канада введет ответные пошлины на товары из США

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Канада введет ответные пошлины против США 1 июля. Об этом сообщила в эфире местных телеканалов министр иностранных дел страны Христя Фриланд.
По ее словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока администрация Дональда Трампа не отменит ввозной сбор на сталь и алюминий из Канады.
Оттава предоставит помощь своим производителям стали и алюминия, а также фермерам. На эти цели выделят два миллиарда канадских долларов (примерно 1,5 миллиарда долларов США. — Прим. ред.).
"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", — подчеркнула Фриланд.
"Наши действия являются ответными. Действия США незаконны в рамках ВТО и НАФТА, поэтому мы и подали туда иски", — пояснила министр.
Она сообщила, что ставка новых ввозных пошлин на ряд американских товаров составит 15 и 25 процентов. Общий объем ввозимых товаров, которые затронут новые пошлины, составит 16,6 миллиарда канадских долларов (12,6 миллиарда долларов США. — Прим. ред.).
Обмен пошлинами
Аналогичные ограничительные меры по некоторым американским товарам ввели Евросоюз и Китай. Такую возможность рассматривает и Россия. Ранее днем Москва подала иск в ВТО.
Некоторые эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.