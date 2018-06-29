Мнучин опроверг сообщения СМИ о словах Трампа про выход США из ВТО

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр финансов США Стивен Мнучин опроверг сообщение портала Axios о том, что президент страны Дональд Трамп высказывался о выходе США из Всемирной торговой организации (ВТО).

"Здесь нет экстренной новости", — рассказал Мнучин в эфире Fox Business, назвав эти сообщения "фейковыми новостями". Мнучин добавил, что это преувеличение; по его словам, Трамп дал понять, что обеспокоен по поводу ВТО.

Как сообщил ранее в пятницу портал Axios со ссылкой на источник, близкий к переговорам по этому вопросу с президентом Дональдом Трампом, Трамп несколько раз заявлял чиновникам из Белого дома, что хочет, чтобы США покинули ВТО.

По данным портала, советники президента пытались выразить несогласие с позицией Трампа, но американский лидер относится к их аргументам "равнодушно".