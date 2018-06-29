Власти Крыма ищут инвестора для строительства скоростной железной дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Проект строительства новой скоростной железной дороги Керчь-Симферополь может быть реализован в рамках концессионного соглашения, власти Крыма сейчас ищут инвестора, сообщил журналистам первый заместитель министра экономического развития региона Андрей Кулик.

Ранее сообщалось, что проектом концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой, предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида". По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей. Существующая схема железной дороги Керчь — Джанкой — Симферополь — Севастополь делает крюк.

"Если говорить о большом концессионном договоре (форма государственно-частного партнерства), то мы были бы рады, если найдем инвестора на концессионное соглашение по строительству скоростной железной дороги Керчь-Симферополь", — сказал Кулик.

По его словам, новая скоростная железная дорога должна быть продлена к Севастополю и Евпатории.

"Может быть, с продлением до Краснодара, где, присоединившись к скоростной дороге "Север-Юг", мы бы получили очень удобное и скоростное сообщение. Мы бы серьезно повысили мобильность граждан и с точки зрения доступности Крыма … Такие разговоры ведутся, потенциальные инвесторы обсуждают эти вопросы", — добавил Кулик.

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