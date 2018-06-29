Стокгольмский суд формирует трибунал по иску "Газпрома"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом Украины", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в пятницу.
"Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит. Решения Стокгольмского арбитража по контрактам — по контракту на поставку и по контракту на транзит — было ассиметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон", — заявил Миллер.
"Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома" по расторжению в текущий период времени действующего контракта", — добавил он.