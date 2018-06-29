Стокгольмский суд формирует трибунал по иску "Газпрома"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала для рассмотрения иска "Газпрома" по расторжению контрактов с "Нафтогазом Украины", сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, государственный апелляционный суд Швеции выпустил приказ о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту на транзит.

"Соответственно, на сегодняшний день исполнять никто не может те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражем по договору на транзит. Решения Стокгольмского арбитража по контрактам — по контракту на поставку и по контракту на транзит — было ассиметричным и серьезным образом нарушило баланс интересов сторон", — заявил Миллер.

"Я хочу вас проинформировать, что сейчас началось формирование трибунала Стокгольмского арбитража по иску "Газпрома" по расторжению в текущий период времени действующего контракта", — добавил он.