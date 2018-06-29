США никогда не догонят Россию в поставках газа на рынок ЕС, считает Миллер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — РИА Новости. США никогда не догонят и не перегонят РФ в поставках газа на европейский рынок, цена на трубопроводный газ всегда будет ниже, чем на их СПГ, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в поставках сжиженного природного газа на европейский рынок. И причина тому на самом деле в том, что ключевым для потребителей является вопрос цены и вопрос надежности поставок", — сказал Миллер на пресс-конференции.

"То, что касается цены, цена на трубопроводный газ всегда будет ниже цен на СПГ и, в частности, цен на СПГ из Северной Америки. И причина здесь в том, что наши месторождения, наши центры газовой добычи расположены гораздо на более близком расстоянии чем Северная Америка…. Те расстояния, которые у нас есть до европейского рынка от наших центров газодобычи именно такие, которые позволяют российскому трубопроводному газу всегда быть конкурентоспособным на европейском рынке", — добавил он.

Миллер также подчеркнул, что в настоящий момент цены на американский СПГ значительно выше российских. "И в текущий период времени, вы знаете, о том, что цены на американский СПГ — они просто в десятки процентов раз выше, чем цены на российский трубопроводный газ. Да и доля на сегодняшний день американского СПГ она просто мизерная на европейском рынке, всего около полпроцента", — сказал он.

"Но а то, что касается в целом перспективы, я еще раз повторю, Америка никогда не догонит и не перегонит Россию в этом вопросе", — заключил Миллер.