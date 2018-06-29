США пообещали Германии, что их санкции не затронут "Северный поток — 2"

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото

БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости. Минэкономики ФРГ получили от США предварительные гарантии того, санкции не распространятся на газопроводы с российским участием.

"Это все, что у нас есть", — добавили в ведомстве.

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток — 2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россию продолжает беспокоить нездоровая ситуация в Евросоюзе относительно строительства — проекту вставляются палки в колеса.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании, однако во вторник стало известно, что власти страны намерены задержать реализацию проекта. По словам премьера Ларса Люкке Расмуссена, эту идею нужно обсудить на общеевропейском уровне.

Об этом решении объявили после того, как Госдеп выразил надежду, что ЕС "самостоятельно приостановит" строительство "Северного потока — 2" или "переформатирует" предложенный Россией план создания топливной магистрали.

Против "Северного потока — 2" выступают некоторые страны, в первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "СП-2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.