Назван возраст самого молодого предпринимателя России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Самому молодому российскому предпринимателю 14 лет. Об этом RT сообщили в Федеральной налоговой службе.

Юноша живет в Москве и развивает бизнес в области дополнительного образования для детей и взрослых.

По данным ФНС, всего в России зарегистрировано 11 911 предпринимателей в возрасте до 20 лет. Больше всего их в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинской области и Пермском крае.

Чаще всего молодые бизнесмены занимаются розничной торговлей продуктами и одеждой, организуют сервисы доставки и точки общественного питания, добавили в ведомстве.