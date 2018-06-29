Правительство перенесло начало индексации тарифа системы "Платон"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Правительство сдвинуло сроки начала ежегодной индексации тарифа госсистемы "Платон", следует из постановления кабмина.
Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр пути. Таким образом, сохраняется льготный размер, который планировали отменить в прошлом году, плата за километр должна была составить 3,06 рубля.
Источники РИА Новости ранее сообщали, что тариф госсистемы не проиндексируют с 1 июля, как предполагалось, пока не будет усилен контроль за неплательщиками. Позднее эту информацию подтвердил Минтранс.
"Платон" ("плата за тонны") — система взимания платы с грузового транспорта массой более 12 тонн, запущена в ноябре 2015 года. Оплату можно проводить двумя способами: при помощи маршрутной карты или бортового устройства. Собранные средства направляются на возмещение вреда, причиняемого фурами дорогам общего пользования федерального значения.