Правительство перенесло начало индексации тарифа системы "Платон"

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Правительство сдвинуло сроки начала ежегодной индексации тарифа госсистемы "Платон", следует из постановления кабмина.

Документ внесен Минтрансом, он предусматривает перенос срока начала ежегодной индексации с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019-го.

Сейчас тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за километр пути. Таким образом, сохраняется льготный размер, который планировали отменить в прошлом году, плата за километр должна была составить 3,06 рубля.

Источники РИА Новости ранее сообщали, что тариф госсистемы не проиндексируют с 1 июля, как предполагалось, пока не будет усилен контроль за неплательщиками. Позднее эту информацию подтвердил Минтранс.

"Платон" ("плата за тонны") — система взимания платы с грузового транспорта массой более 12 тонн, запущена в ноябре 2015 года. Оплату можно проводить двумя способами: при помощи маршрутной карты или бортового устройства. Собранные средства направляются на возмещение вреда, причиняемого фурами дорогам общего пользования федерального значения.