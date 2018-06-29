РЖД сократят штат на 42 тысячи человек

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. РЖД к 2025 году планируют сократить численность сотрудников на 42 тысячи человек и увеличить их среднюю заработную плату до примерно 80 тысяч рублей, следует из долгосрочной программы развития компании (ДПР), с которой ознакомилось РИА Новости.

Средняя численность сотрудников РЖД в первом квартале 2018 года, говорилось в квартальном отчете, составила 737,4 тысячи человек. "709 тысяч человек (ориентир к 2025 году — ред.). (Снижение — ред.) на 42 тысячи человек", — говорится в документе.

Численность сотрудников планируется снизить за счет естественного оттока персонала, перераспределения трудовых ресурсов, внедрения новых технологий, появления новых профессий, в том числе за счет объединения функций.

При этом РЖД собираются ежегодно привлекать 65 тысяч сотрудников. "Профессиональная навигация среди школьников. Целевая подготовка молодежи по программам высшего и среднего профобразования. Подготовка рабочих в учебных центрах компании. Обучение новым профессиям", — поясняется в программе.

"Среднемесячная зарплата работников приблизительно 80 тысяч рублей", — говорится в целях ДПР к 2025 году. Компания планирует ежегодную индексацию заработной платы, совершенствование системы мотивации, развитие системы повышения конкурентоспособности заработной платы.

Среднемесячная заработная плата в РЖД по состоянию на май текущего года, как сообщили РИА Новости в РЖД, увеличилась на 11,8% к уровню прошлого года и составила 55,007 тысячи рублей.