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Экономика

Погоня за долларом: зачем в России повысили ставки по вкладам в валюте

(обновлено: 04:26 29.06.2018)
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© AP Photo / Martin MeissnerДоллары и евро. Архивное фотоДоллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские банки к концу июня повысили ставки по валютным вкладам на фоне повышения базовой ставки ФРС США. Этот фактор, а также меры ЦБ РФ по снижению доли валютной составляющей банковских вкладов влияют на политику банков по валютным депозитам и задают новый тренд. О том, почему банкам выгодно привлекать валюту российских вкладчиков, и не испытывают ли они проблемы с валютной ликвидностью – в обзоре РИА Новости.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина выступает во время торжественного открытия XXVII Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. 7 июня 2018
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Набиуллина рассказала о макростабильности финансовой системы

Банк России в мае сообщил, что высокая доля валютной составляющей в активах и пассивах банковского сектора является источником риска для финансовой стабильности. В настоящее время регулятор предпринимает ряд мер по ограничению валютного кредитования в экономике.

Об ограничении выдачи российскими банками валютных кредитов высказались ранее главы крупнейших российских банков. Так, Сбербанк внимательно смотрит на валютные кредиты и хеджирует их, сообщал глава банка Герман Греф, подчеркивая, что не все нужно регулировать. Глава ВТБ Андрей Костин напротив считает правильными меры по ограничению валютного кредитования: нужно дедолларизовать экономику РФ. Однако ни Сбербанк, ни ВТБ не готовы полностью отказаться от валютного кредитования.

Кто и зачем повысил ставку

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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России надо повышать независимость финансовой системы, заявил Патрушев
Первой "ласточкой" тренда на повышение ставок по валютным депозитам стал второй по активам в стране банк ВТБ: еще 1 июня, когда до решения ФРС США оставалось почти две недели, банк ВТБ увеличил доходность по депозитам в долларах и евро для розничных клиентов и владельцев пакета услуг "Привилегия". В рамках розничной линейки вкладов рост ставок составил в среднем 0,69 процентного пункта в долларах и 0,18 процентного пункта — в евро.

В середине месяца МКБ повысил ставки по вкладам в долларах – на 0,3-0,4 процентного пункта для всех сроков размещения. При этом банк будет корректировать процентные ставки, если поменяется ситуация на рынке, рассказал РИА Новости директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

"Если говорить о возможном изменении ставок в ближайшее время, то мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию, так как на уровень ставок влияет много факторов: макроэкономическая ситуация, стабильность курса, потребность банка в привлечении средств в иностранной валюте, и стремление банка сохранить свои позиции на рынке", — перечислил глава департамента нюансы, влияющие на политику банка.

Ближе к концу июня повысил вклады и Россельхозбанк – на 0,35 процентного пункта по долларовым депозитам. Рост ставок у банка "Возрождение" составил в среднем около 0,7 процентного пункта, а по долларовым вкладам Абсолют банка — от 0,15 до 0,5 процентного пункта.

"Причина корректировки доходности по вкладам в долларах США — повышение ставки ФРС. Федрезерв принял решение об увеличении ставки на 25 базисных пунктов — 1,75-2% годовых. Ставка ФРС является для участников рынка таким же индикатором по долларовым вкладам, как и ключевая ставка по рублевым инструментам фондирования. При этом ожидается, что до конца года ФРС продолжит курс на ужесточение монетарной политики, что может привести к дальнейшей коррекции ставок", — рассказал агентству управляющий директор по розничным продуктам Абсолют банка Антон Павлов.

Почему это выгодно

Отделение Сбербанка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Куда уж ниже: российские банки не будут снижать ставки по рублевым вкладам
Нормализация денежно-кредитной политики США напрямую оказывают влияние на банковский сектор в РФ: внутренние ставки по долларовым вкладам взаимосвязаны с внешними ставками через мировые рынки, отмечает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Ставки на российском рынке подтягиваются вслед за мировыми, потому что российский рынок не является закрытым.

"На рынке вкладов крупнейшие клиенты всех банков обслуживаются еще и за рубежом. Если кто-то им за рубежом предлагает более высокие ставки, они уйдут туда. Поэтому наши банки вынуждены поднимать ставки по вкладам в иностранной валюте. Вторая история — это то, что стоимость привлечения юридических лиц растет, поэтому банкам выгоднее привлекать население, чтобы не зависеть от юридических лиц", — объясняет Матовников.

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, также связывает повышение ставок российскими банками с ситуацией на мировых финансовых рынках. Он считает, что вслед за ростом доходности американских госбумаг инвесторы ожидают продолжения роста доходности по еврооблигациям развивающихся стран, в том числе и России, а также возможного повышения ставок со стороны Европейского Центробанка.

Он отметил, что поскольку фондирование от западных банков дорожает (в связи с решением ФРС США) и растут долларовые ставки на западных рынках капитала, то российские банки в этой ситуации повышают ставки по валютным депозитам.

"Это позволяет заместить западное фондирование, удерживает российских клиентов. Более высокие ставки по депозитам банки перекладывают на конечных заемщиков и компенсируют более высокими доходностями еврооблигаций и по валютным кредитам", — сказал Монастыршин.

"Зеленая" ликвидность

Доллары США и рубли. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Россияне рассказали, где и в какой валюте хранят сбережения
Проблем с валютной ликвидностью у российских банков пока нет, заявили опрошенные агентством банки. Тем не менее, условия для их возникновения сформировались, считает директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

С ним расходится во мнении главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: по его подсчетам с начала текущего года остатки на валютных счетах клиентов российских банков сократились на 5 миллиардов долларов, однако на такую же сумму были погашены валютные корпоративные кредиты. Кроме того, по словам аналитика, имеется большой запас ликвидных активов, среди которых облигации в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 3,1 триллиона рублей.

Проблем с валютной ликвидностью нет, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он видит в ситуации другую проблему: активную борьбу Центрального банка с валютизацией активов и обязательств.

"Валютное кредитование быстро сокращается, а валютное привлечение сокращаться не спешит. В результате, растет разрыв между валютным кредитованием и валютным привлечением. В масштабах банковской системы валютное кредитование меньше, чем привлечение от клиентов – на 90 миллиардов долларов. Это много. Но банки могут доходно размещать избыток привлеченных средств в валютные облигации", — отмечает он.

В целом Матовников не видит причин, по которым россияне бы продолжили активно вкладываться в валюту: на рынке происходит девалютизация вкладов, считает эксперт. Россияне, по его словам сейчас перестали хранить сбережения в валюте, потому что спекуляции "уже давно ни к чему не приводят".

"В апреле, когда курс рубля на санкциях снизился, масштаб перекладки клиентами из рублей в валюту был очень маленький, массовый клиент на скачки курса уже не реагирует. Клиенты понимают, что если будешь тратить в рублях, то и копить следует в рублях", — сказал эксперт.

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