Погоня за долларом: зачем в России повысили ставки по вкладам в валюте

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российские банки к концу июня повысили ставки по валютным вкладам на фоне повышения базовой ставки ФРС США. Этот фактор, а также меры ЦБ РФ по снижению доли валютной составляющей банковских вкладов влияют на политику банков по валютным депозитам и задают новый тренд. О том, почему банкам выгодно привлекать валюту российских вкладчиков, и не испытывают ли они проблемы с валютной ликвидностью – в обзоре РИА Новости.
Банк России в мае сообщил, что высокая доля валютной составляющей в активах и пассивах банковского сектора является источником риска для финансовой стабильности. В настоящее время регулятор предпринимает ряд мер по ограничению валютного кредитования в экономике.
Об ограничении выдачи российскими банками валютных кредитов высказались ранее главы крупнейших российских банков. Так, Сбербанк внимательно смотрит на валютные кредиты и хеджирует их, сообщал глава банка Герман Греф, подчеркивая, что не все нужно регулировать. Глава ВТБ Андрей Костин напротив считает правильными меры по ограничению валютного кредитования: нужно дедолларизовать экономику РФ. Однако ни Сбербанк, ни ВТБ не готовы полностью отказаться от валютного кредитования.
Кто и зачем повысил ставку
В середине месяца МКБ повысил ставки по вкладам в долларах – на 0,3-0,4 процентного пункта для всех сроков размещения. При этом банк будет корректировать процентные ставки, если поменяется ситуация на рынке, рассказал РИА Новости директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.
"Если говорить о возможном изменении ставок в ближайшее время, то мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию, так как на уровень ставок влияет много факторов: макроэкономическая ситуация, стабильность курса, потребность банка в привлечении средств в иностранной валюте, и стремление банка сохранить свои позиции на рынке", — перечислил глава департамента нюансы, влияющие на политику банка.
Ближе к концу июня повысил вклады и Россельхозбанк – на 0,35 процентного пункта по долларовым депозитам. Рост ставок у банка "Возрождение" составил в среднем около 0,7 процентного пункта, а по долларовым вкладам Абсолют банка — от 0,15 до 0,5 процентного пункта.
"Причина корректировки доходности по вкладам в долларах США — повышение ставки ФРС. Федрезерв принял решение об увеличении ставки на 25 базисных пунктов — 1,75-2% годовых. Ставка ФРС является для участников рынка таким же индикатором по долларовым вкладам, как и ключевая ставка по рублевым инструментам фондирования. При этом ожидается, что до конца года ФРС продолжит курс на ужесточение монетарной политики, что может привести к дальнейшей коррекции ставок", — рассказал агентству управляющий директор по розничным продуктам Абсолют банка Антон Павлов.
Почему это выгодно
"На рынке вкладов крупнейшие клиенты всех банков обслуживаются еще и за рубежом. Если кто-то им за рубежом предлагает более высокие ставки, они уйдут туда. Поэтому наши банки вынуждены поднимать ставки по вкладам в иностранной валюте. Вторая история — это то, что стоимость привлечения юридических лиц растет, поэтому банкам выгоднее привлекать население, чтобы не зависеть от юридических лиц", — объясняет Матовников.
Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, также связывает повышение ставок российскими банками с ситуацией на мировых финансовых рынках. Он считает, что вслед за ростом доходности американских госбумаг инвесторы ожидают продолжения роста доходности по еврооблигациям развивающихся стран, в том числе и России, а также возможного повышения ставок со стороны Европейского Центробанка.
Он отметил, что поскольку фондирование от западных банков дорожает (в связи с решением ФРС США) и растут долларовые ставки на западных рынках капитала, то российские банки в этой ситуации повышают ставки по валютным депозитам.
"Это позволяет заместить западное фондирование, удерживает российских клиентов. Более высокие ставки по депозитам банки перекладывают на конечных заемщиков и компенсируют более высокими доходностями еврооблигаций и по валютным кредитам", — сказал Монастыршин.
"Зеленая" ликвидность
С ним расходится во мнении главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин: по его подсчетам с начала текущего года остатки на валютных счетах клиентов российских банков сократились на 5 миллиардов долларов, однако на такую же сумму были погашены валютные корпоративные кредиты. Кроме того, по словам аналитика, имеется большой запас ликвидных активов, среди которых облигации в иностранной валюте на сумму, эквивалентную 3,1 триллиона рублей.
Проблем с валютной ликвидностью нет, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он видит в ситуации другую проблему: активную борьбу Центрального банка с валютизацией активов и обязательств.
"Валютное кредитование быстро сокращается, а валютное привлечение сокращаться не спешит. В результате, растет разрыв между валютным кредитованием и валютным привлечением. В масштабах банковской системы валютное кредитование меньше, чем привлечение от клиентов – на 90 миллиардов долларов. Это много. Но банки могут доходно размещать избыток привлеченных средств в валютные облигации", — отмечает он.
В целом Матовников не видит причин, по которым россияне бы продолжили активно вкладываться в валюту: на рынке происходит девалютизация вкладов, считает эксперт. Россияне, по его словам сейчас перестали хранить сбережения в валюте, потому что спекуляции "уже давно ни к чему не приводят".
"В апреле, когда курс рубля на санкциях снизился, масштаб перекладки клиентами из рублей в валюту был очень маленький, массовый клиент на скачки курса уже не реагирует. Клиенты понимают, что если будешь тратить в рублях, то и копить следует в рублях", — сказал эксперт.