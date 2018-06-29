Лишние деньги. Почему инвесторы распродают акции банков США

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Лесных. Инвестиции в акции американских банков снижаются две недели подряд — это самый продолжительный спад за 20 лет. Что тревожит инвесторов и почему банкиры теряют клиентов — в материале РИА Новости.

В результате уменьшения вложений в инвестфонды, специализирующиеся на банках, индекс BKX за три месяца "похудел" на 11%. Общая капитализация игроков финансового сектора США за полгода упала почти на четверть.

Привет от Обамы

Первую мину под банковский сектор страны заложили еще несколько лет назад, когда руководство Федрезерва проводило масштабный выкуп облигаций у игроков рынка — так называемое количественное смягчение. Предполагалось, что вырученные от продажи долговых бумаг средства пойдут на производственные инвестиции.

Надежды не оправдались: корпорации просто не нашли в стране достаточно интересных вариантов вложения капитала. В результате часть денег, полученных в рамках количественного смягчения, направилась на биржевые спекуляции, разогнав фондовые индексы до рекордных значений.

Львиная доля средств осталась на депозитных счетах в ожидании лучших времен. Для банков это означало, что у клиентов снизилась потребность в кредитах. За последние два года объем кредитования промышленности в США увеличился только на сто миллиардов долларов.

Для сравнения: за два года после кризиса, с 2012-го по 2014-й, объем кредитов промышленному сектору вырос на 220 миллиардов долларов. Соответственно, заметно сократились доходы банков от процентов по ссудам.

Привет от Трампа

Сильный удар по финансовой системе в этой ситуации нанесла торговая война. Сразу после того, как в конце марта Трамп объявил об импортных пошлинах на сталь и алюминий, индекс BKX обвалился на 7,3%.

Эксперты подчеркивают, что распродажа бумаг началась в Китае — на Шанхайской и Гонконгской биржах, а затем перекинулась на биржевые площадки США и других стран. Инвесторы резонно рассудили, что в условиях торговой войны компании предпочтут воздержаться от новых кредитов и это негативно скажется на банковском бизнесе.

Опасения подтвердились: глава ФРС Джером Пауэлл 20 июня на банковской конференции в Португалии сообщил, что американские компании уже откладывают инвестиции и найм новых работников из-за опасений спада в экономике. По экспертным оценкам, торговые войны могут замедлить рост ВВП на 0,3-0,4 процента уже в этом году. И это оптимистичный прогноз.

Еще один фактор — денежно-кредитная политика ФРС. В марте ставку рефинансирования повысили на 0,25 базисных пункта, еще на столько же — в середине июня.

А государственный долг продолжает неуклонно расти: уже сейчас это 21 триллион долларов. Конгрессмены полагают, что на решение данной проблемы осталось не более десяти лет — потом кредитная кабала окончательно задушит финансовую систему страны. Некоторые и вовсе уверены, что точка невозврата уже пройдена.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — предупреждает конгрессмен Энди Биггс.

В отличие от Биггса, аналитики с Уолл-стрит не стесняются в выражениях. В частности, всемирно известный инвестор Джефф Гундлах, предсказавший кризис 2007 года, так прокомментировал повышение ключевой ставки при увеличении дефицита федерального бюджета (в данный момент — один триллион долларов): "То, что мы делаем, похоже на экономическое самоубийство".

Усиление макроэкономических рисков приводит к росту стоимости заимствований для американского правительства: доходности по гособлигациям США находятся на рекордно высоких уровнях. До недавнего времени это даже помогало американским банкам, бросившимся скупать долговые бумаги с высокой доходностью. В результате финансовые показатели в мае и начале июня чуть улучшились, что вызвало краткосрочный всплеск индекса BKX.

Однако заявление Белого дома о намерении ввести с 6 июля новые торговые пошлины отправило банковские акции в затяжное пике, продолжающееся до сих пор.

Ненужные доллары

Сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит резкая девальвация юаня против доллара — именно о таком асимметричном ответе на новые американские пошлины говорил Пекин.

Значит, цены американских товаров на мировых рынках повысятся по сравнению с китайскими аналогами. Следовательно, у компаний еще меньше резонов брать кредиты на расширение производства.

Кроме того, все отчетливее перспективы отказа многих стран от доллара в международных расчетах. Соответственно, потребность в долларовых торговых кредитах резко ослабеет. Другими словами, американские банки могут оказаться ненужными в "прекрасном новом мире", основанном на протекционизме и локальных валютах.