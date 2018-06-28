В США рассказали, как компенсировать нехватку иранской нефти

ВАШИНГТОН, 28 июн, Екатерина Соболь. Глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что РФ и Саудовская Аравия смогут закрыть дефицит нефти на рынке, образовавшийся из-за санкций против Ирана.

"Я исхожу из того, что Саудовская Аравия нарастит возможности для увеличения добычи до 11 миллионов баррелей в день и выше. И Россия сможет нарастить добычу. Таким образом, на мировом рынке есть стабильность", — отметил он в рамках пресс-конференции на 27-ой World Gas Conference.

Ранее госдеп призвал всех прекратить покупать нефть из Ирана. Комментируя этот призыв, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия изучит это призыв в юридическом ключе.

Кроме того, глава Международного энергического агентства Фатих Бирол в беседе с РИА Новости рассказал, что ситуация с Ираном будет дополнительным фактором увеличения спроса на сырую нефть на рынке, так как проблемы испытывают и другие поставщики, такие как Ливия и Венесуэла.