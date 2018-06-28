Моргулов назвал приоритетом экономическое сотрудничество с Белоруссией

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия считает одним из приоритетов внешней политики дальнейшее наращивание экономического сотрудничества с Белоруссией, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
В свою очередь посол Белоруссии Игорь Петришенко назвал Россию главным стратегическим союзником страны.
"Общие достижения по развитию двустороннего сотрудничества очевидны: граждане двух стран чувствуют себя и в Белоруссии, и в России как дома, они уравнены практически во всех правах, степень интегрированности экономик — одна из самых высоких в мире, мы не растеряли нашу общую историческую память, наше глубинное человеческое, духовное единство и подлинную дружбу поистине братских народов", — заявил дипломат.
Также он добавил, что Белоруссия активно развивает отношения с ЕС и открыта к сотрудничеству с США.
"Мы выступаем за прямой диалог между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами", — заявил посол.