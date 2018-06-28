"Нафтогаз" оспорит приостановку решения по спору с "Газпромом"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", заявил в четверг главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Ранее в четверг пресс-служба российской компании сообщила, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину. Это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, отмечал концерн.
Мнение "Нафтогаза"
"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях", — написал Витренко на своей странице в Facеbook.
"Сегодняшнее решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам", — добавил Витренко.
Суды
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.
Апелляционный суд округа Свеа 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля.