"Нафтогаз" оспорит приостановку решения по спору с "Газпромом"

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" продолжит добиваться взыскания 2,56 миллиарда долларов с "Газпрома", заявил в четверг главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее в четверг пресс-служба российской компании сообщила, что суд в Швеции оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на транзит газа через Украину. Это усиливает позиции "Газпрома" при обжаловании его исполнения, отмечал концерн.

Мнение "Нафтогаза"

"Текущее решение не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома" в других юрисдикциях", — написал Витренко на своей странице в Facеbook.

Он также утверждает, что заявление "Газпрома" о том, что суд оставил свое предыдущее решение без изменений, не соответствует действительности.

"Сегодняшнее решение означает, что, изучив аргументы, предоставленные "Нафтогазом", суд отклонил безосновательное утверждение "Газпрома" о том, что значительные части обоснования транзитного решения были якобы написаны административным секретарем. Однако суд оставил в силе временное приостановление исполнительных действий по денежным требованиям "Нафтогаза" по другим причинам. Сегодня компания не имела возможности предоставить свои контраргументы по этим причинам", — добавил Витренко.

Суды

Он также заявил, что "Нафтогаз" планирует подать в суд допобращение и надеется на пересмотр решения.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

В марте "Газпром" обжаловал в суде Швеции решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа, а в апреле потребовал в апелляционной инстанции полной отмены решения по транзитному контракту.

Апелляционный суд округа Свеа 13 июня удовлетворил ходатайство "Газпрома" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля.