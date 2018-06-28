ФАС не видит рисков закрытия независимых АЗС из-за убытков

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков закрытия независимых российских АЗС из-за убытков, заявил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Мы не видим. В наш адрес нет ходатайств о том, чтобы приобрести активы чьих-то компаний. Такого процесса нет. Наше территориальное управление постоянно мониторит эту ситуацию на рынке, и они тоже не видят такой ситуации", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Мы же еще пока с вами находимся на обсуждении законопроекта по завершению налогового маневра. Когда будет достигнута полная определенность в этом вопросе, тогда у вас появятся основания для какого-то рода прогнозов. Сейчас ситуация не такая, как вы ее описываете", — отметил Голомолзин.

Представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-промышленной плате РФ во вторник заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения. АЗС просят государство компенсировать их убытки и учитывать их позицию при регулировании в сфере ТЭК.

"Маржинальная доходность, которая сейчас существует, разница между оптовыми ценами и розничными выше, чем та, которая обычно бывает в эти периоды максимальной волатильности цен", — прокомментировал Голомолзин.

Вопрос о ценах на топливо в стране широко обсуждается на фоне их сильного роста в последние месяцы: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. В ходе прямой линии 7 июня президент Владимир Путин признал, что нынешний рост цен на бензин — это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов.

Власти РФ уже предприняли ряд экстренных шагов, в частности, снизили с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо и отменили их планировавшееся повышение с 1 июля, а также рекомендовали крупным нефтекомпаниям увеличить продажи топлива на бирже на 3% от прошлогоднего уровня. Кроме того, планируется в 2019 году начать завершение налогового маневра в нефтянке и принять сопутствующие меры поддержки нефтепереработки, которые, по мнению Минфина и Минэнерго, долгосрочно стабилизируют ситуацию.