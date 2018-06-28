ЦБ создаст базу данных о случаях и попытках незаконных банковских операций

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские банки будут обязаны информировать ЦБ обо всех попытках осуществления несанкционированных операций по счетам клиентов, на основании этих данных регулятор сформирует базу данных о случаях и попытках таких операций, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.
Как пояснили в Банке России, после вступления в силу данного закона кредитные организации будут обязаны направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления несанкционированных операций.
"Ряд положений закона упорядочивает информационный обмен между банками и иными субъектами национальной платежной системы и Банком России сведениями обо всех случаях и попытках проведения несанкционированных операций с использованием информационных сервисов Банка России, а также формирование регулятором базы данных о случаях и попытках осуществления таких операций", — сказано в сообщении.
Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев заявил РИА Новости, что вступление в силу данной нормы создаст риски того, что банки будут слишком часто прибегать к блокировке операций клиентов.