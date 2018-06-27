Суд Лондона принял сторону "Русала" по спору вокруг "Норникеля"

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Высокий суд Лондона в среду огласил решение в пользу "Русала" в споре с "Интерросом" вокруг продажи акций "Норникеля", следует из судебного решения.
"Оспариваемое предложение на преимущественную покупку было недействительным и не имеющим силы, так как Crispian не дали и не дают возможности избавиться от акций в соответствии с рамочным соглашением. "Русал" имеет право заявить об этом", — говорится в решении суда.
В феврале между основными владельцами "Норникеля" — "Интерросом" Владимира Потанина и "Русалом" Олега Дерипаски — возобновился конфликт, разрешенный в 2012 году путем заключения соглашения при посредничестве Романа Абрамовича. Предусмотренный соглашением пятилетний период lock-up, в течение которого "Русал" и "Интеррос" не могли менять размеры своих пакетов в ГМК, истек в декабре 2017 года. И между сторонами возник спор по поводу продажи Crispian Investments, входящей в группу Millhouse Абрамовича, около 4% акций из своего пакета.
В ответ Crispian предложила "Русалу" и "Интерросу" поделить пакет, выкупив акции (по указанной цене) пропорционально их долям в ГМК — по 2,1% и 1,9% соответственно. "Интеррос" закрыл свою часть сделки в марте, алюминиевая компания предварительно согласилась на участие, но продолжила оспаривать правомерность продажи в суде. "Русал" ранее пояснял, что если суд согласится с его доводами, то сделки будут аннулированы и ценные бумаги снова перейдут под контроль Crispian.