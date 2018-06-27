Франция проанализирует призыв США прекратить импорт нефти из Ирана

ПАРИЖ, 27 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция принимает к сведению заявление США с призывом прекратить импорт нефти из Ирана и проанализирует его с европейскими партнерами, заявили во французском МИД.

США постараются убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США. Кроме того, такие обсуждения ведутся и с другими странами, включая Китай, добавил он. Ранее США вышли из ядерного соглашения с Ираном и объявили о возобновлении санкций.

"Мы приняли к сведению американские заявления. В ближайшее время у нас будет возможность рассмотреть их с нашими европейскими партнерами", — заявил представитель МИД Франции на брифинге в среду.

Вместе с тем он подчеркнул, что Франция остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Париж с международными партнерами изучает способы для того, чтобы Иран продолжал пользоваться экономическими выгодами соглашения, полностью его соблюдая, добавил представитель министерства.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.