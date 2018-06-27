Принятие законов о криптовалютах и краудфандинге могут перенести на осень

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Принятие законов о цифровых финансовых активах (криптовалютах) и привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг) может быть перенесено на осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Тема криптовалют очень сложная, на самом деле, реально сложная. Пока у меня установка все-таки в весеннюю сессию принять, но есть сомнения, поэтому не исключаю возможность переноса на осень", — сказал он. Есть сложности, связанные с регулированием криптовалют, отметил депутат.

"Блокчейн носит трансграничный характер, например, биткоин, мы там установим регулирование, а работать ничего не будет. Поэтому необходимо определить то, что мы реально можем отрегулировать и уже, исходя из этого, прописать нормы, во-первых, определяющие правила работы, во-вторых, защищающие инвесторов, которые участвуют в этом", — пояснил Аксаков.

Он также напомнил, что сначала шел спор о том, что такое криптовалюта – имущество или имущественное право. "Мы сейчас договорились о том, что это право", — добавил депутат.

Глава комитета по финрынку считает, что законы о цифровых финансовых активах и привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ следует принимать одновременно с законом о цифровых правах, то есть пакетом как и в первом чтении, которое прошло 22 мая.

Первый законопроект дает определение цифровых финансовых активов, относя к ним криптовалюту и токен, и законодательно закрепляет новый вид договора, заключаемого в электронной форме — смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий. Второй законопроект регулирует отношения по привлечению инвестиций юрлицами или индивидуальными предпринимателями посредством инвестплатформ и определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, третий — вводит в гражданское законодательство понятия "цифровое право", под которое подпадает токен, и "цифровые деньги" (в обиходе — криптовалюта).