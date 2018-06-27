В "Аэрофлоте" не ожидают повышения цен на билеты из-за роста НДС

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аэрофлот не ожидает повышения цен на авиабилеты из-за роста НДС, поскольку на рынке сейчас избыток рейсов, заявил глава компании Виталий Савельев РИА Новости.

"Пока этого не происходит,…но такая история может быть. Но за счет того, что все компании ремаркетировали после кризиса свои самолеты, по нашей оценке, сейчас на рынке избыток рейсов. Поэтому это не позволит поднять цены. Мы думаем, что цены примерно сохранятся, но доходность компаний будет ниже. Возможно. Если тенденция сохранится. Пока мы идем в плане, но наблюдаем за ситуацией", — сказал Савельев.