Медведев поручил подготовить ответные меры на новые пошлины США

ГОРКИ, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения по ответным мерам на ввод пошлин США.

"Недавно были приняты решения администрации США по отдельным группам товаров в отношении довольно значительного количества стран. Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", — сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли.