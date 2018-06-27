Цена биткоина снизилась до шести тысяч долларов

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Цена биткоина в среду умеренно снижается, снова приближаясь к отметке 6 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 9.50 мск, биткоин дешевел на 2,51%, до 6,103 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опустился в стоимости на 2,41%, до 6,078 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дешевеют: Ethereum — на 5,14%, до 433,94 доллара, Ripple — на 4,71%, до 0,46 доллара, Bitcoin Cash — на 6,38%, до 703,38 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 245,11 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42,6% всего рынка криптовалют.

В выходные цена биткоина опустилась ниже 6 тысяч долларов впервые за полгода. "Пессимизм, граничащий с паникой, попытался вчера развеять в своем интервью нобелевский лауреат Роберт Шиллер, заявив о том, что биткоин является существенным общественным феноменом. Именно по этой причине Шиллер считает, что биткоин сохранится и будет востребован, как только "сдуется" спекулятивный пузырь стоимости", — рассказал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов.

В связи с этим эксперт ожидает закрепления цены биткоина в диапазоне 5,7-6 тысячи долларов до конца недели. Аналитик предположил возможность и более пессимистичных сценариев, например, удешевление вплоть до 5,4 тысячи долларов.