Банкир считает введение порога на расчеты наличными неизбежным

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой могут рассчитываться физические лица, это неизбежно, считает глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.
"Еще несколько лет назад было законодательное предложение внести максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей, но оно не было принято. В странах Западной Европы, например в Италии, если захочешь расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро, откажут, нужно платить по безналу", — сообщил Озеров в интервью РИА Новости.
"Мы видим увеличение доли использования карт. Доля безналичной оплаты в 2015 году составляла 27%, а в 2017-м — уже 38%. Это очень положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами", — сказал банкир.
Озеров подчеркнул, что сейчас растет популярность оплаты с помощью бесконтактной технологии.
"Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов — это как раз другая форма. Будут ли это часы, кольцо или брелок — уже вторично, самое главное, чтобы была возможность удостоверять личность и платить онлайн. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза — все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя", — уверен он.
"Есть люди, у которых нет кредитной карты или лимит по ней не позволяет полностью оплатить желаемую покупку, и тогда можно воспользоваться POS-кредитом. Кроме того, в магазинах часто бывают интересные предложения по покупке товаров в рассрочку, например с нулевой переплатой и нулевым первым взносом, в таких случаях выгоднее взять POS-кредит", — говорит он.
Сейчас POS-кредитование активно развивается в плане кредитования услуг: растет кредитование туризма, изучения иностранных языков и медицинских услуг. Также наблюдается тенденция к упрощению доступа к такому виду займов.
"Постепенно рынок уходит от присутствия в точке продаж нескольких консультантов от разных банков в сторону работы одного кредитного брокера, взаимодействующего сразу с несколькими банками", — отметил он.