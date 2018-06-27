Банкир считает введение порога на расчеты наличными неизбежным

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В России введут ограничения на максимальную сумму наличных средств, которой могут рассчитываться физические лица, это неизбежно, считает глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

Центробанк и Минфин начали обсуждать возможность ограничения сумм по наличным расчетам еще в 2012 году. В Госдуму даже внесли соответствующий законопроект, который так и не приняли из-за начавшегося спада в экономике, обвала рубля и снижения покупательной способности россиян. В январе этого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов предложил вернуться к этой идее, однако позже заявил, что в ближайшие два года власти не пойдут на такой шаг.

"Еще несколько лет назад было законодательное предложение внести максимальный порог расчета физлиц наличными в 600 тысяч рублей, но оно не было принято. В странах Западной Европы, например в Италии, если захочешь расплатиться наличными на сумму больше одной тысячи евро, откажут, нужно платить по безналу", — сообщил Озеров в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что пока россияне не готовы отказаться от наличных денег.

"Мы видим увеличение доли использования карт. Доля безналичной оплаты в 2015 году составляла 27%, а в 2017-м — уже 38%. Это очень положительная тенденция, поэтому достижение уровня 50%, полагаю, не за горами", — сказал банкир.

Озеров подчеркнул, что сейчас растет популярность оплаты с помощью бесконтактной технологии.

"Распространенная сейчас оплата с помощью смартфонов — это как раз другая форма. Будут ли это часы, кольцо или брелок — уже вторично, самое главное, чтобы была возможность удостоверять личность и платить онлайн. Внедряются системы аутентификации с помощью отпечатка пальца и сетчатки глаза — все это вопрос технологий, что будет удобнее и дешевле для потребителя", — уверен он.

Одновременно растет сегмент кредитных карт и POS-кредитов (заем на покупку товара), однако эти продукты не конкурируют, а взаимодополняют друг друга, отмечает Озеров.

"Есть люди, у которых нет кредитной карты или лимит по ней не позволяет полностью оплатить желаемую покупку, и тогда можно воспользоваться POS-кредитом. Кроме того, в магазинах часто бывают интересные предложения по покупке товаров в рассрочку, например с нулевой переплатой и нулевым первым взносом, в таких случаях выгоднее взять POS-кредит", — говорит он.

Сейчас POS-кредитование активно развивается в плане кредитования услуг: растет кредитование туризма, изучения иностранных языков и медицинских услуг. Также наблюдается тенденция к упрощению доступа к такому виду займов.

"Постепенно рынок уходит от присутствия в точке продаж нескольких консультантов от разных банков в сторону работы одного кредитного брокера, взаимодействующего сразу с несколькими банками", — отметил он.