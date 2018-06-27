Новак отметил перспективы сотрудничества с США в энергетике

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что у России и США есть много направлений сотрудничества в энергетике.

"Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами в области энергетики, текущего состояния сотрудничества и перспективы… Мы говорили (с министром энергетики США Риком Перри) о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа как наиболее экологичного продукта на мировых рынках — и в форме трубопроводного газа, и в форме СПГ", — сказал Новак.

"В этой части есть много направлений кооперации и сотрудничества", — добавил министр.

По его словам, "энергетика может стать драйвером развития наших отношений".