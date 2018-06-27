В Венесуэле "черный" курс доллара перевалил за три миллиона боливаров

МЕХИКО, 27 июн — РИА Новости. Курс доллара на "черном рынке" Венесуэлы во вторник перевалил за 3 миллиона боливаров.

По данным портала Dolar Today , за день он вырос более чем на 10% и достиг отметки в 3,3 миллиона боливаров.

При этом официальный курс в обменной системе DICOM курс доллара в десятки раз ниже.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 20 июня увеличил минимальную зарплату в стране — теперь она составляет 3 миллиона боливаров, а с учетом обязательных выплат на приобретение минимальной продуктовой корзины — 5,2 миллиона. По нынешнему курсу это составляет 1,6 доллара США.

Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть.