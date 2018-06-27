Южнокорейская компания заявила о готовности к проекту газопровода с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Южнокорейская Kogas готова к проекту газопровода с РФ при ряде условий, заявил РИА Новости председатель правления и генеральный директор Kogas Чжон Сын-Иль.

"Прежде всего, денуклеаризация Корейского полуострова и снятие международных санкций являются предпосылками для продвижения подобного проекта — газопровода из Южной Кореи через Северную Корею. Должны быть соблюдены условия, прежде чем мы сможем говорить об этом проекте в деталях. Но Kogas консультировался с российскими коллегами относительно этого проекта на протяжении долгого времени. Так что мы считаем, что при соблюдении условий мы можем легко возобновить консультации с российскими коллегами относительно этого проекта", — сказал Чжон Сын-Иль.

На вопрос, будет ли Kogas готова возобновить проект сразу после дипломатических решений по данному вопросу, он ответил утвердительно.

"Надеюсь, что дипломатические усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове дадут плоды в ближайшем будущем", — сказал он.

Заместитель председателя правления российской компании "Газпром" Виталий Маркелов ранее заявил, что "Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей по возможному строительству газопровода через КНДР.