Южнокорейская компания заявила о готовности к проекту газопровода с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Южнокорейская Kogas готова к проекту газопровода с РФ при ряде условий, заявил РИА Новости председатель правления и генеральный директор Kogas Чжон Сын-Иль.
На вопрос, будет ли Kogas готова возобновить проект сразу после дипломатических решений по данному вопросу, он ответил утвердительно.
"Надеюсь, что дипломатические усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове дадут плоды в ближайшем будущем", — сказал он.
Заместитель председателя правления российской компании "Газпром" Виталий Маркелов ранее заявил, что "Газпром" возобновил переговоры с Южной Кореей по возможному строительству газопровода через КНДР.