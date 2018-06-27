ФНС готова выдавать десять тысяч рублей самозанятым при регистрации

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России готова предоставлять налоговый капитал в 10 тысяч рублей предпринимателям, которые зарегистрируются и будут работать в новом режиме налогообложения для самозанятых граждан, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсант".

"Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате. Это, мы думаем, порядка 10 тысяч рублей при регистрации", — сказал Мишустин. Таким образом, по его словам, у бизнеса появится стимул работать в легальном поле, выписывая покупателям чеки.

Минфин в настоящее время разрабатывает режим налогообложения для так называемых самозанятых граждан, которые реализуют различные товары или услуги, но не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом не имеют наемных работников. Авторы идеи предполагают, что, установив спецприложение на мобильный телефон, такие работники смогут платить налог – не более 6% со своей выручки и работать легально.

С другой стороны, по словам Мишустина, стимул будет и у самих покупателей требовать чек при оплате товаров у такого предпринимателя: у них будет возможность получать налоговый вычет по своим налогам при легальных покупках у самозанятых. "Это 1,5% от размера покупки, до 10 тысяч рублей в год", — сказал Мишустин.

Он рассказал, что по оценке ФНС, сейчас в России число самозанятых в широком смысле — то есть людей, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или допдоход, помимо основного места работы, достигает 25 миллионов человек. Порядка 2,5 миллиона человек из них работают через интернет-порталы и агрегаторы услуг, причем количество таких пользователей ежегодно удваивается.

Предполагается, что такие агрегаторы, как YouDo, "Яндекс-Такси", Uber, AirBnB и другие, будут выступать в качестве налоговых агентов, взимая налог и перечисляя его в ФНС. Но властям предстоит решить еще ряд проблем, рассказал Мишустин: в частности, остается вопрос о поступления страховых платежей от самозанятых и распределении средств между внебюджетными фондами.