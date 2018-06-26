"Сухой" рассматривает создание грузового самолета Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) рассматривают создание грузовой версии самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), следует из годового отчета ГСС.

Помимо разработки грузовой версии судна, в рамках работ по развитию семейства SSJ100 предусмотрены также разработка версии увеличенной вместимости до 110 кресел, расширение условий эксплуатации по температуре аэродрома базирования до 50 градусов тепла по Цельсию, увеличение дальности полета для бизнес-версии до 7 тысяч километров.

Для нового самолета SSJ100 меньшей вместимости — 76-88 кресел — предполагается использование крыла большего удлинения.

ГСС уже разрабатывает новую версию самолета Sukhoi Superjet 100 — на 75 мест, она будет производиться с использованием большего числа российских комплектующих. По оценке Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), первый полет этого самолета должен состояться в 2021 году. Среди потенциальных заказчиков SSJ75 — авиакомпания S7, СЛО "Россия", Минобороны РФ.