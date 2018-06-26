США не сделают исключения для стран после введения санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Вашингтон не будет делать исключений ни для каких стран после введения санкций против Ирана, заявил во вторник на брифинге представитель госдепартамента США.
Представитель госдепа сообщил, что США в том числе будут вести переговоры с союзниками на Ближнем Востоке по обеспечению гарантий того, что санкции не повлияют на мировые поставки нефти.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех санкций. Как заявило тогда министерство финансов США, восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней.
Также 180 дней (то есть до 4 ноября) займет введение санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, санкции на нефтяные и нефтехимические транзакции с государственными компаниями Ирана, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана, санкции за андеррайтинг финансовых услуг и страховок, а также санкции против энергетического сектора Ирана.
В марте МАГАТЭ подтверждало исполнение Тегераном своих обязательств в рамках соглашения по иранскому атому. Генеральный директор агентства Юкия Амано отметил, что инспекторы МАГАТЭ получили доступ ко всем ядерным объектам в Иране, которые должны были посетить.