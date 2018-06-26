США не сделают исключения для стран после введения санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Вашингтон не будет делать исключений ни для каких стран после введения санкций против Ирана, заявил во вторник на брифинге представитель госдепартамента США.

"Наша позиция заключалась в том, чтобы не давать исключения", — сказал он. Представитель госдепа напомнил, что США требуют от других стран свести к 4 ноября объем импорта иранской нефти к нулю. "Мы просим всех сократить до нуля", — сказал он.

Представитель госдепа сообщил, что США в том числе будут вести переговоры с союзниками на Ближнем Востоке по обеспечению гарантий того, что санкции не повлияют на мировые поставки нефти.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе и восстановлении всех санкций. Как заявило тогда министерство финансов США, восстановление санкций против Ирана займет от 90 до 180 дней.

В частности, в 90-дневный срок, то есть до 6 августа, должны быть восстановлены санкции против приобретения Ираном долларовых банкнот, санкции против торговли золотом и драгоценными металлами, санкции против продаж Ирану графита, алюминия, стали, угля и программного обеспечения для производства, санкции по приобретению иранской валюты и суверенного долга. Вновь запретят импорт в США иранских ковров и продуктов питания.

Также 180 дней (то есть до 4 ноября) займет введение санкций против судоходного и судостроительного сектора в Иране, санкции на нефтяные и нефтехимические транзакции с государственными компаниями Ирана, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана, санкции за андеррайтинг финансовых услуг и страховок, а также санкции против энергетического сектора Ирана.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

В марте МАГАТЭ подтверждало исполнение Тегераном своих обязательств в рамках соглашения по иранскому атому. Генеральный директор агентства Юкия Амано отметил, что инспекторы МАГАТЭ получили доступ ко всем ядерным объектам в Иране, которые должны были посетить.