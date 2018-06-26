Даниэль Зеленский назначен первым вице-президентом Газпромбанка

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бывший генеральный директор Объединенного кредитного бюро Даниэль Зеленский назначен на пост первого вице-президента Газпромбанка, он будет курировать развитие розничного бизнеса, следует из сообщения кредитной организации.

"Даниэль Зеленский назначен на пост первого вице-президента и будет курировать направление развития розничного бизнеса Газпромбанка", — говорится в пресс-релизе банка.

"Я вижу огромный потенциал в развитии розничного бизнеса Газпромбанка и построения одного из лидеров рынка. Работа в одном из крупнейших банков страны открывает возможность на практике осуществить многие идеи, накопленные за 20 лет работы с крупнейшими банками России и региона Европы, Ближнего Востока и Африки", — прокомментировал Зеленский.

"Приобретенный за 20 лет работы профессиональный опыт Даниэля в таких ведущих организациях как Visa, Experian и ОКБ, а также предпринимательский стиль управления, экспертиза в реализации масштабных проектов, связанных с большими массивами данных и использующих новые технологии, будут чрезвычайно полезны Газпромбанку и дадут новый импульс для достижения масштабных амбиций розничного подразделения", – отметил зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Зеленский начал свою карьеру в международном отделении Visa International Service Association, затем занимал руководящие позиции в лондонском и московском отделениях компании Experian. В 2009 году он был назначен на пост генерального директора Объединенного кредитного бюро, основным акционером которого является Сбербанк. Газпромбанк — универсальный финансовый институт, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. По данным РИА Рейтинг, на 1 мая занимал третье место в банковской системе РФ, с активами в 6,086 триллиона рублей.