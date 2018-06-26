Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в рамках рабочей поездки в Вашингтон обсудили текущую ситуацию с транзитом российского природного газа через Украину, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Стороны обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики. В частности, речь шла о текущей ситуации с транзитом российского природного газа через Украину, а также о перспективах десинхронизации энергосистемы Прибалтики от энергокольца БРЭЛЛ после 2025 года", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "также в ходе переговоров был актуализирован статус реализации совместных инфраструктурных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Страны Балтии ранее заявили, что готовятся к выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), чтобы присоединиться к энергорынку Евросоюза, они рассчитывают синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы к 2025 году. Страны Балтии и Польша уже достигли предварительной договоренности о синхронизации энергосистем через построенную смычку LitPol Link. При этом стороны не исключали возможности строительства в будущем новых энергомостов. Осенью стало известно о разногласиях между прибалтийскими странами по этому проекту.