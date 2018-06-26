Титов пожаловался на обилие новых проверок в отношении бизнеса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов пожаловался на обилие новых проверочных мероприятий со стороны контрольно-надзорных ведомств, которые не являются официально проверками и усложняют жизнь бизнеса.

Как сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, Титов во вторник принял участие в заседании президиума Совета по противодействию коррупции.

По словам Титова, за последние несколько лет число плановых и внеплановых проверок в РФ сократилось на федеральном уровне почти в 2 раза. "Но, к сожалению, возникла новая существенная проблема. Проверки заменяются иными проверочными мероприятиями — административными расследованиями, рейдами, мониторингами, которые не фиксируются в статистике. Роспотребнадзор возбуждает без согласования плановых и внеплановых проверок порядка 25% дел об административных правонарушениях; Россельхознадзор — до 50% дел; Росприроднадзор — до 60%, ФАС — до 70%", — сказал Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Такие проверки, которые в основном санкционируются не федеральными, а региональными и местными властями, существенно влияют на развитие бизнеса и являются почвой для коррупции, добавил Титов.

"Конечно, для ликвидации угрозы жизни и здоровью гражданам нужны формы оперативного контроля, в частности, системные рейды. Но они также должны попадать под надзор прокуратуры. Мы предлагаем лишить такие расследования статуса проверок, то есть запретить возбуждать по их итогам административные дела, накладывать штрафы и применять иные меры наказания. Если же в ходе расследований будут обнаружены нарушения законодательства, то для вынесения наказания органы КНД должны обратиться в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку", — предлагает Титов.