Чувашская кондитерская фабрика "АККОНД" расширит выпуск сахарного печенья

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июн — РИА Новости. На знаменитой кондитерской фабрике "АККОНД" в Чебоксарах ко Дню Чувашской республики запущена новая линия по производству сахарного печенья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.
Общий объем инвестиций в новую линию составил около 150 миллионов рублей, на предприятии создано более 60 новых рабочих мест, уточнили в пресс-службе.
История и современность
Выступая на церемонии открытия новой производственной линии, глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что, несмотря на сложности на потребительском рынке, жесткую конкуренцию от иностранных производителей, руководству фабрики удается выгодно продавать свою продукцию и находить новых покупателей.
"Сегодня АО "АККОНД" — это предприятие не только республиканского уровня, и даже не только российского масштаба. Эта компания представлена на мировом уровне, что очень дорого для нас. Сохраняя традиции, которые закладывали ветераны, сегодня вы выпускаете эксклюзивную продукцию. Ваше предприятие — свидетельство того, что реальный сектор экономики успешно развивается", — сказал глава региона.
Он добавил, что правительство Чувашии продолжит работу по оказанию адресной господдержки предприятиям республики и будет стремиться увеличивать число товаров на экспорт.
Новые мощности — новые успехи
В свою очередь, генеральный директор АО "АККОНД" Валерий Иванов подчеркнул, что фабрике ежегодно удается увеличивать экономические показатели на 10-15%.
"Мы очень гордимся, что нам удается ежегодно открывать новые линии, добиваться роста экономических показателей на 10-15%. Это позволяет сохранять устойчивость экономики предприятия, устойчивость на рынке кондитерских изделий России, а также в бизнесе экспорта", — сказал Иванов.
"Каждого работника хочется назвать поименно и низко поклониться за достигнутые успехи. За долгие годы кропотливой работы фабрике удалось сохранить и преумножить традиции качества и из небольшого кустарного производства вырасти в современное предприятие федерального значения", — сказала она.
За многолетнюю добросовестную работу глава Чувашии вручил благодарности лучшим работникам предприятия.