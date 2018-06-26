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Экономика

Чувашская кондитерская фабрика "АККОНД" расширит выпуск сахарного печенья

16:3026.06.2018
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© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской республикиНовая линия по производству сахарного печенья на кондитерской фабрике АККОНД в ЧебоксарахНовая линия по производству сахарного печенья на кондитерской фабрике АККОНД в Чебоксарах
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской республики

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июн — РИА Новости. На знаменитой кондитерской фабрике "АККОНД" в Чебоксарах ко Дню Чувашской республики запущена новая линия по производству сахарного печенья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы региона.

Кондитер
© Depositphotos / derepente
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На церемонии открытия генеральный директор АО "АККОНД" Валерий Иванов, который руководит предприятием уже более 30 лет, отметил, что благодаря запуску новой линии, фабрика планирует расширить ассортимент сахарного печенья и будет производить современный качественный продукт в новых вкусах и форматах. "Новая продукция будет поставляться в различные регионы России и за рубеж. Современное оборудование позволяет полностью обеспечить высокотехнологичный автоматизированный процесс производства", — сказал Иванов.

Общий объем инвестиций в новую линию составил около 150 миллионов рублей, на предприятии создано более 60 новых рабочих мест, уточнили в пресс-службе.

История и современность

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Кондитерская фабрика "АККОНД" — бренд, известный далеко за пределами Чувашии. Предприятие было основано в августе 1943 года. Фабрика выпускала 120-140 тонн продукции в год, в частности, шоколадные конфеты, глазированные фруктовые пряники, шоколадный сахар, рулеты, сиропы, вафли. Вначале в цехе работало всего 15 человек. В феврале прошлого года продукция кондитерской фабрики "АККОНД" получила Гран-при на 24-й Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО". В прошлом году в регионах России было открыто более 50 новых магазинов. На сегодняшний день продукция предприятия получила признание не только в России, но и за рубежом.

Выступая на церемонии открытия новой производственной линии, глава Чувашии Михаил Игнатьев подчеркнул, что, несмотря на сложности на потребительском рынке, жесткую конкуренцию от иностранных производителей, руководству фабрики удается выгодно продавать свою продукцию и находить новых покупателей.

"Сегодня АО "АККОНД" — это предприятие не только республиканского уровня, и даже не только российского масштаба. Эта компания представлена на мировом уровне, что очень дорого для нас. Сохраняя традиции, которые закладывали ветераны, сегодня вы выпускаете эксклюзивную продукцию. Ваше предприятие — свидетельство того, что реальный сектор экономики успешно развивается", — сказал глава региона.

Он добавил, что правительство Чувашии продолжит работу по оказанию адресной господдержки предприятиям республики и будет стремиться увеличивать число товаров на экспорт.

© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской республикиЦеремония открытия новой линии по производству сахарного печенья на кондитерской фабрике "АККОНД" в Чебоксарах
© Фото : пресс-служба Администрации главы Чувашской республики
Церемония открытия новой линии по производству сахарного печенья на кондитерской фабрике "АККОНД" в Чебоксарах

Новые мощности — новые успехи

В свою очередь, генеральный директор АО "АККОНД" Валерий Иванов подчеркнул, что фабрике ежегодно удается увеличивать экономические показатели на 10-15%.

"Мы очень гордимся, что нам удается ежегодно открывать новые линии, добиваться роста экономических показателей на 10-15%. Это позволяет сохранять устойчивость экономики предприятия, устойчивость на рынке кондитерских изделий России, а также в бизнесе экспорта", — сказал Иванов.

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© РИА Новости / Сергей Венявский
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Кроме того, на церемонии открытия новой линии выступила Нина Свиридова — ветеран фабрики. Она проработала на предприятии более 34 лет и в прошлом занимала должность начальника производственно-технологического отдела — заместителя директора по качеству. Она вспомнила некоторые вехи истории кондитерской фабрики, в частности, становление коллектива, "который искренне любит свое предприятие и стремится стать лучшим по всем показателям".

"Каждого работника хочется назвать поименно и низко поклониться за достигнутые успехи. За долгие годы кропотливой работы фабрике удалось сохранить и преумножить традиции качества и из небольшого кустарного производства вырасти в современное предприятие федерального значения", — сказала она.

За многолетнюю добросовестную работу глава Чувашии вручил благодарности лучшим работникам предприятия.

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