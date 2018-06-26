Шохин рассказал, как бизнес реагирует на повышение НДС

ГОРКИ, 26 июн — РИА Новости. Бизнес считает повышение НДС "наименьшим злом" в рамках поиска средств для финансирования майского указа президента, заявил журналистам глава Российской палаты промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"На самом деле, бизнес, безусловно, хотел бы, чтобы фискальная система была стабильна, включая и все налоги, и не налоговые так называемые платежи. И мы считаем предложение правительства по повышению НДС наименьшим злом из всех вариантов целевого финансирования программ, связанных с реализацией майского указа президента",- сказал Шохин.

"Мы понимаем, что сделать маневр в пользу образования, здравоохранения, инфраструктуры в нынешних условиях достаточно трудно в ожидании, скажем, высоких темпов роста, превышения общемировых трендов, и источники нужно искать уже сейчас. Мы анализировали вместе с правительством, самостоятельно, с компаниями-членами РСПП, других бизнес-объединений и пришли к выводу, что некоторое повышение НДС — это то, с чем мы можем справиться", — добавил он.

Правительство РФ планирует с 1 января 2019 года повысить НДС до 20% с нынешних 18%. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму, первое чтение запланировано на 3 июля. Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров говорил, что нижняя палата парламента планирует до конца июля принять весь пакет законов, касающихся настройки налоговой системы, акцизов, НДД, НДС и налогового маневра в нефтяной отрасли.