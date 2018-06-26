Евросоюз снял 45 торговых барьеров для бизнеса за год

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Евросоюзу удалось полностью или частично устранить 45 торговых барьеров для бизнеса с третьими странами в 2017 году, что добавило почти 5 миллиардов евро экспорта в годовом исчислении, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Протекционизм растет. Однако в прошлом году мы сняли 45 торговых барьеров, с которыми экспортеры ЕС сталкивались на иностранных рынках", — сказала она.

В отчете Еврокомиссии по торговым и инвестиционным барьерам за 2017 год уточняется, что эти барьеры были сняты "полностью или частично".

По словам еврокомиссара, протекционистские барьеры были ликвидированы для продукции авиационной, автомобильной, электронной, медицинской, пищевой и текстильной промышленности.

"Снятие барьеров сгенерировало 4,8 миллиарда евро дополнительного экспорта в годовом исчислении", — говорится в отчете ЕК.

В торговых отношениях с Китаем в 2017 году было снято 7 торговых, с Бразилией, Турцией и Канадой – по три, отмечается в материалах к отчету.