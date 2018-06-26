МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самая доступная электроэнергия в Европе — в Лихтенштейне: в первом полугодии 2018 года жители этой страны могли бы приобрести на свои средние зарплаты почти 30 тысяч кВт.ч в месяц, тогда как россияне – 11,8 тысячи кВт.ч, подсчитали эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг.
Второе место по доступности электричества занимает Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 28,7 тысяч кВт.ч. Также более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Норвегии и Люксембурга.
"Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11 место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести 11,8 тысяч кВт.ч", — говорится в материале. При этом РФ по данному показателю опережает соседние Казахстан, Белоруссию и Украину. Выше РФ в рейтинге располагаются в основном экономически благополучные западноевропейские государства.
На последнем месте по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, находится Молдова. Жители этой страны имеют возможность приобрести только 2,4 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть в 12 раз меньше, чем граждане лидирующего по этому показателю Лихтенштейна.
РИА Рейтинг — это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.