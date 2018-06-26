МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самая доступная электроэнергия в Европе — в Лихтенштейне: в первом полугодии 2018 года жители этой страны могли бы приобрести на свои средние зарплаты почти 30 тысяч кВт.ч в месяц, тогда как россияне – 11,8 тысячи кВт.ч, подсчитали эксперты рейтингового агентства РИА Рейтинг.

"Лидером рейтинга по доступности электроэнергии для населения стал Лихтенштейн. Жители этого небольшого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести 29,7 тысяч кВт.ч в месяц. В Лихтенштейне одни из самых высоких зарплат в Европе, и при этом тарифы на электроэнергию ниже, чем во многих экономически развитых странах", — говорится в рейтинге.

Второе место по доступности электричества занимает Исландия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 28,7 тысяч кВт.ч. Также более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Норвегии и Люксембурга.

"Россия занимает в рейтинге европейских стран по доступности электроэнергии 11 место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести 11,8 тысяч кВт.ч", — говорится в материале. При этом РФ по данному показателю опережает соседние Казахстан, Белоруссию и Украину. Выше РФ в рейтинге располагаются в основном экономически благополучные западноевропейские государства.

На последнем месте по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, находится Молдова. Жители этой страны имеют возможность приобрести только 2,4 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть в 12 раз меньше, чем граждане лидирующего по этому показателю Лихтенштейна.

При сопоставлении с прошлым годом в европейских государствах отмечается разноплановая динамика цен на электричество – в 25 странах был рост тарифов, в 16 – снижение. "В России рост цен был сравнительно небольшим, хотя и превысил среднеевропейский показатель. При этом цены на оптовом рынке России выросли на десятые доли процента", — отмечается в материале.

РИА Рейтинг — это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА "Россия сегодня", специализирующееся на оценке социально-экономического положения регионов РФ, экономического состояния компаний, банков, отраслей экономики, стран. Основными направлениями деятельности агентства являются: создание рейтингов регионов РФ, банков, предприятий, муниципальных образований, страховых компаний, ценных бумаг, другим экономических объектов; комплексные экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.