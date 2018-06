Ученые: соцсети могут повысить цену биткоина в десятки раз

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Группа ученых из Stevens School of Business в США под руководство профессора Фэн Май выяснила, что некоторые комментарии и посты в соцсетях могут повысить цену биткоина в десятки раз, говорится в статье в журнале the Journal of Management Information Systems.

Чтобы прийти к такому выводу, ученые собрали и проанализировали комментарии пользователей за двухлетний период с самого популярного форума о биткоине — Bitcointalk, а также более 3,4 миллиона постов в Twitter, где упоминалась эта криптовалюта.

Они разделили комментарии на позитивные и негативные, а также поделили пользователей на две группы. В первую группу вошли те юзеры, кто принимал активное участие в обсуждениях, а другую группу назвали "молчаливым большинством", куда вошли пользователи, редко упоминавшие биткоин.

В результате ученые обнаружили, что любые комментарии и твиты от очень активных пользователей почти никак не влияли на рост цены криптовалюты, но с положительными высказываниями "молчаливого большинства" цена биткоина возрастала в десятки раз.

По словам Фэн Май, "молчаливое большинство" — это влиятельные люди, которые управляют стоимостью биткоина, и криптоинвесторы это понимают.