Будет по-нашему: Россия вернет две трети добычи нефти

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны ОПЕК+ договорились увеличить с июля добычу нефти на миллион баррелей в сутки. На Россию придется порядка 200 тысяч баррелей. Почему принято такое решение, как это повлияет на котировки черного золота и экономику страны — в материале РИА Новости.

Острый дефицит нефти

Решение ОПЕК+ было ожидаемым. В конце 2016-го нефтедобывающие страны сократили добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Сделка действует с начала 2017-го и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Постепенно выяснилось: рынку не хватает нефти. В Венесуэле разыгрался жесточайший экономический кризис, инвестиции в нефтяную отрасль снизились.

В итоге добыча в стране упала на 30-40 процентов. Схожая ситуация в Анголе, где недостаток инвестиций также сильно сократил производство. Наконец, над рынком нависла угроза потери иранской нефти из-за санкций США.

Участники ОПЕК+ строго следовали договоренностям, а ряд стран даже сократил свою добычу больше, чем нужно. В результате к маю венское соглашение по сокращению нефтедобычи на 147 процентов было выполнено.

© AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе © AP Photo / Fernando Llano Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе

Эксперты предупреждали: если страны ОПЕК вместе с Россией не повысят добычу, то мировому рынку нефти грозит дефицит уже во второй половине 2018 года. Речь идет об 1,6-1,8 миллиона баррелей в сутки, отмечал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Неконтролируемый рост цен

В результате нефтяные котировки устремились вверх, угрожая балансу на рынке.

"Решение ОПЕК+ о повышении добычи призвано компенсировать излишний дефицит, чтобы предотвратить неконтролируемый рост цен", — говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер".

В конце мая Bank of America Merrill Lynch предупредил: недостаточное предложение на нефтяном рынке к 2019 году может довести цены до ста долларов до баррель.

Экономические последствия такого подорожания просчитали в швейцарском UBS. При цене барреля в сто долларов мировой экономический рост лишится 16 базисных пунктов — это эквивалентно потере ста миллиардов долларов, констатировали экономисты банка.

Кроме того, высокие цены стимулируют добычу сланцевой нефти в США. С начала года американские компании увеличили производство более чем на миллион баррелей в день, и этот тренд усиливается. По оценке американского Минэнерго, в июне в США добывают рекордные 7,18 миллиона баррелей в сутки. Это странам-экспортерам совсем ни к чему.

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник © AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник

Новая сделка ОПЕК+ должна охладить пыл сланцевиков: увеличение предложения способствует снижению стоимости барреля. Но потрясений ждать не стоит: фактически это компенсация выпадающих с рынка объемов Ирана и Венесуэлы. По оценкам экспертов, реальный рост предложения составит не заявленный один миллион баррелей в день, а порядка 600-700 тысяч. И, скорее всего, легко поглотится повышением спроса на нефть.

"В худшем случае цены уйдут к 70 долларам за баррель. Это равновесный уровень, устраивающий экспортеров и импортеров во всем мире", — отмечает Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари".

Поддержит экономический рост

Аналитики указывают: поскольку большинство ведущих нефтедобывающих стран все равно не способны нарастить добычу, от решения ОПЕК+ выиграют в первую очередь Россия и Саудовская Аравия — главные его инициаторы. Для России это послужит стимулом, поддерживающим просевший на фоне падения добычи экономический рост.

По итогам первого квартала 2018-го, по данным Росстата, ВВП в годовом исчислении вырос на 1,3 процента — хуже, чем ждали. В условиях снижения добычи нефтяники столкнулись с сокращением спроса на заказы товаров длительного пользования, пострадали и смежные отрасли — нефтесервисные услуги, строительство, металлургия, машиностроение. Ситуация должна выправиться: Россия вернет себе две трети потерянных объемов добычи.

Это положительно скажется на нефтяных компаниях и государственном бюджете в целом, отметил министр энергетики Александр Новак.

Увеличение экспорта улучшит пополняемость бюджета. Даже при ожидаемом падении цен на черное золото доходы от роста продаж покроют разницу. Кроме того, снижение нефтяных котировок прекратит подорожание бензина, хотя и с некоторым временным лагом.

Наблюдатель ОПЕК

Помимо этого, Россия сейчас изучает возможность стать наблюдателем в ОПЕК — с таким предложением выступила организация. Как отмечают эксперты, дополнительных экономических выгод это не принесет, а вот с политической точки зрения статус наблюдателя очень даже пригодится.

"С одной стороны, это нас ни к чему не обязывает, а с другой — даст больше возможностей вносить инициативы по регулированию нефтяного рынка. И чтобы никто не сказал: постойте, вы здесь лишь гости", — отмечает Мильчакова.

"Членство в клубе ОПЕК, даже в статусе наблюдателя, увеличивает международный политический вес", — добавляет Кочетков.

Другое дело, что мотивы такого предложения — подтолкнуть к вступлению в картель, а Москве это совершенно не нужно. Страна и без того получает все выгоды от координации с ОПЕК, и обременять себя дополнительными обязательствами нет никаких причин.