"Аэрофлот" рассмотрит создание региональных хабов

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" рассмотрит создание региональных базовых аэропортов помимо "Шереметьево", заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

По его словам, в текущем году "Аэрофлот" перевезет из своего базового аэропорта "Шереметьево" 40 миллионов пассажиров против 33 миллионов в 2017 году.

"Параллельно в новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе, и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России", — отметил Савельев.