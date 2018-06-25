Силуанов рассказал, какой будет средняя пенсия в 2024 году

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средняя пенсия в России к 2024 году значительно увеличится, заявил министр финансов Антон Силуанов.Россия 1".
Первый вице-премьер также сказал, что правительство рассматривает возможность введения льгот и налоговых вычетов для граждан, которые сами будут копить себе на пенсию.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что в 2018 году средний размер пенсии планируется увеличить до 14,4 тысячи рублей, а в 2019-м — до 15,4 тысячи рублей.
Он также отметил, что повышение выплат должно обгонять инфляцию, и подчеркнул, что без изменения пенсионного возраста не будет ресурсов для намеченных прибавок.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет.
Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.