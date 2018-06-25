Росстат назвал регион с самой высокой ценой на бензин

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Самая высокая розничная цена на бензин в России в мае отмечалась на Чукотке, где он стоил 53,48 рубля за литр, самая низкая — в Челябинской области, где литр продавали за 39,99 рубля, говорится в материалах Росстата.

Самое дорогое дизельное топливо в мае продавали в Магаданской области (58 рублей за литр), самое дешевое — в Ингушетии (35,71 рубля за литр).

В среднем потребительская цена литра автомобильного бензина в России в мае составила 42,59 рубля за литр, дизельно топлива — 43,71 рубля за литр. Выше среднероссийских цены на бензин зафиксированы в Центральном (42,95 рубля за литр), Северо-Западном (42,98 рубля), Южном (43,71 рубля), Северо-Кавказском (43,38 рубля) и Дальневосточном (43,28 рубля) федеральных округах. Ниже среднероссийских цены были в Приволжском (42,07 рубля за литр), Уральском (41,53 рубля) и Сибирском (41,36 рубля) федеральных округах.

Всего в мае в 83 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин, в 19 субъектах цены на него выросли на 7% и более, из них в Республике Дагестан – на 10,2%, Ивановской области – на 9,8%, Брянской области – на 9,7%. В Москве бензин за прошедший месяц подорожал на 5,1%, в Санкт-Петербурге – на 5,6%.

Средние цены производителей на бензин в мае текущего года в России составили 23,99 рубля за литр, на дизельное топливо — 27,41 рубля за литр. Цены производителей на бензин в мае увеличились на 18,7%. Его удорожание отмечено в 17 субъектах Российской Федерации (от 0,5% в Сахалинской области до 26% в Оренбургской области).

Потребительские цены на бензин в мае 2018 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 1,8 раза, год назад – в 2 раза.