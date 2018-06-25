В Москве третью неделю подряд снижаются цены на бензин

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средние цены бензина на автозаправочных станциях в Москве снизились за неделю с 18 по 25 июня, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз. Таким образом, цены снижаются уже три недели подряд. В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 25 июня средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,28 рубля за литр, на Аи-92 — на 7 копеек, до 42,28 рубля за литр, на Аи-95 — также на 7 копеек, до 45,72 рубля за литр.

Дизельное топливо подешевело на заправках Shell (на 1 копейку, до 45,08 рубля за литр) и на заправках "Астра АЗС" (на 40 копеек, до 45,47 рубля за литр).

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Бензин Аи-92 подешевел на заправках под брендом ЕКА (на 23 копейки, до 42,13 рубля за литр), Тиса (на 40 копеек, до 42,2 рубля за литр), Транс-АЗС (на 70 копеек, до 42,5 рубля за литр), Shell (на 3 копейки, до 42,93 рубля за литр) и "Астра АЗС" (на 53 копейки, до 44,24 рубля за литр).

Цена бензин Аи-95 снизилась на заправках под брендом ЕКА (на 43 копейки, до 45,73 рубля за литр), Тиса (на 40 копеек, до 45,2 рубля за литр), Shell (на 24 копейки, до 46,18 рубля за литр) и "Астра АЗС" (на 81 копейку, до 46,57 рубля за литр).