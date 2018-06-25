В Госдуму внесли проект об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока, сообщается на сайте кабинета министров.

"В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в июне сообщил, что правительство России одобрило решение об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока.

Сейчас внутренние воздушные перевозки в РФ облагаются НДС по льготной ставке 10%. Исключение сделано для Крыма, Севастополя и Калининградской области – для них установлен нулевой НДС (для регионов Крыма – до 1 января 2019 года, для Калининградской области – на бессрочной основе).