ФРМ представил десятку самых успешных моногородов России

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Фонд развития моногородов (ФРМ) в понедельник представил десятку лучших моногородов России в рамках приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", куда вошли Кумертау, Елабуга, Таштагол, Мирный и другие.

Помимо городов Кумертау (Башкирия), Елабуга (Татарстан), Таштагол (Кемеровская область), Мирный (Якутия), в число моногородов-лидеров развития вошли Набережные Челны (Татарстан), Заречный (Пензенская область), Губкин (Белгородская область), Павловск (Воронежская область), поселок Красный Яр (Омская область), Полысаево (Кемеровская область)

По информации заместителя председателя Внешэкономбанка, руководителя приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" Ирины Макиевой, в этой десятке нет деления на места.

"Десятка – это города, у которых есть интересные сценарии, интересные подходы, которым следует учиться всем остальным. Мы второй год выбираем эту десятку. В прошлом году из 125 выбирали, в этом из 319. Это города, которые "рванули". Может быть, у них был низкий старт. Их команды сработали на "отлично", — отметила Макиева.

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, при отборе десятки лучших моногородов учитывались 19 показателей, включая результаты реализации программы "Пять шагов благоустройства", активность взаимодействия с федеральными институтами развития, создание новых рабочих мест.

"Здесь главная цель не найти виновных, а выявить лучшие практики и показать, что даже в моногородах, где непростая часто складывается жизнь, возможны изменения к лучшему. В этих 10 городах можно говорить, что сбалансированно реализуются программы на социальное развитие, на создание условий для образования… на то, чтобы привлекать инвесторов, чтобы работать с федеральными институтами развития", — сказал Кривогов.