МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Союз транспортников России обратился к Владимиру Путину с просьбой просчитать последствия роста цен на топливо для всех участников рынка, сообщил РИА Новости президент организации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.
Также Ефимов призвал проанализировать ситуацию математически и найти компромисс. Он еще раз подчеркнул, что транспортники и нефтяники по-разному оценивают происходящее.
"Мы считаем одно, нефтяники считают другое. Поэтому у нас разные позиции, и мы хотим эти позиции свести вместе и посмотреть, кто из нас прав", — заключил собеседник агентства.
Рост цен на топливо
18.7%Более десяти тысяч рублей
32.5%От пяти до десяти тысяч
32.0%До пяти тысяч
16.8%Не пользуюсь автомобилем
В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.
На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.
В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.