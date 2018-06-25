Транспортники обратились к Путину в поисках решения ситуации с ростом цен

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Союз транспортников России обратился к Владимиру Путину с просьбой просчитать последствия роста цен на топливо для всех участников рынка, сообщил РИА Новости президент организации, первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

"Нефтяников, конечно, нельзя загонять в угол, но нам кажется, что нефтяники здесь не совсем правы <…>. Надо просчитать, мы ничего не отрицаем, но у нас у транспорта в себестоимости моторное топливо составляет от 30% до 50%. Вы представляете, как повлияет это увеличение и на банкротство, и на увеличение тарифов", — обозначил он одну из ключевых проблем.

Также Ефимов призвал проанализировать ситуацию математически и найти компромисс. Он еще раз подчеркнул, что транспортники и нефтяники по-разному оценивают происходящее.

"Мы считаем одно, нефтяники считают другое. Поэтому у нас разные позиции, и мы хотим эти позиции свести вместе и посмотреть, кто из нас прав", — заключил собеседник агентства.

Рост цен на топливо

Недавно Российский топливный союз (РТС) обратился с открытым письмом к Дмитрию Медведеву с просьбой обеспечить справедливые цены на оптовом и розничном рынках моторного топлива. Поводом послужил беспрецедентный, как считает союз, рост оптовых цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Также в РТС негативно оценили реакцию регуляторов на ситуацию и предупредили о возможных последствиях.

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В последнее время в России резко возросли цены на нефтепродукты.

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр.

На этом фоне правительство приняло решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая.

В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.