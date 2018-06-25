"Аэрофлот" планирует оснастить wi-fi самолеты МС-21

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. "Аэрофлот" намерен оснастить оборудованием для доступа в интернет новые самолеты МС-21, которые должны поступить в парк перевозчика, начиная с первого квартала 2020 года, следует из презентации к годовому собранию акционеров авиакомпании.

Как отмечается в презентации, wi-fi-доступом в интернет оборудован весь дальнемагистральный флот "Аэрофлота" — 38 воздушных судов. Также начата программа по установке такого оборудования на среднемагистральный флот авиакомпании.

"С корпорацией "Иркут" — производителем самолета МС-21 — обсуждается вопрос об оснащении этих машин оборудованием для доступа в интернет", — говорится в презентации.

В феврале этого года "Аэрофлот" и лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" (входит в госкорпорацию "Ростех") подписали твердый контракт на поставку 50 новейших российских пассажирских самолетов МС-21. Авиакомпания станет первым и крупнейшим эксплуатантом этих лайнеров, завершение поставок по контракту ожидается в 2026 году.