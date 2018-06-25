Биткоин дорожает после снижения цены

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткоина (bitcoin) в понедельник растет после того, как в минувшую пятницу она впервые с ноября 2017 года опустилась ниже отметки в шесть тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.42 мск, биткоин дорожал на 3,58%, до 6,157 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 4,84%, до 6,147 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом изменяются в цене разнонаправленно: Ethereum — дешевеет на 0,01%, до 451,55 доллара, Ripple — дорожает на 2,25%, до 0,48 доллара, Bitcoin Cash — на 5%, до 744,18 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 250,88 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

В понедельник стоимость биткоина растет в рамках коррекции после того, как в пятницу новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж вызвали его существенное удешевление.

"На прошедшей неделе общая капитализация рынка криптовалют падала до 238 миллиардов долларов, а доля биткоина достигла 42%. 24 июня минимальная цена биткоина составила 5,78 тысячи долларов. Сейчас он торгуется по 6,1 тысячи долларов", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

"Рынки ожидают продолжения падения. Вчера один из показателей этого — объем коротких позиций с кредитным плечом в биткоине — достигал максимумов за несколько месяцев. Однако с учетом того как сильно просел рынок за полгода ждать дальнейшего существенного снижения я бы не стал", — добавил Гусейнов.