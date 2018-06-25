"Мы движемся к пропасти": в конгрессе назвали срок дефолта США

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Огромный 21-триллионный долг и непомерные госрасходы ведут США к сокрушительному бюджетному кризису. В конгрессе предупредили: на решение проблемы осталось не более десяти лет, а может, и еще меньше. И признали: за столь короткий срок добиться оптимизации расходов не удастся. Как дефицит бюджета толкает страну в пропасть и почему уже, возможно, слишком поздно что-то менять — в материале РИА Новости.
Ничем не обеспеченный долг — как бомба замедленного действия. Главная опасность в том, что основная его часть — это задолженность федерального правительства. Государство берет новые кредиты на обслуживание старых. Долг продолжает расти, печатный станок — работать, и американская валюта выглядит все менее привлекательной для инвесторов.
Топливо для разгорающегося "долгового пожара" — непропорционально высокие расходы бюджета. На это, в частности, указал конгрессмен-республиканец Энди Биггс в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.
"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий.
И предупредил, что на решение проблемы у американских властей не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) исчерпается.
"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас перспективы через восемь-десять лет", — констатировал конгрессмен.
Откуда дефицит
Почему в США такой бюджетный дефицит? Резкий скачок произошел после атак 11 сентября 2011 года, когда Вашингтон объявил войну терроризму. С 2003-го по 2011-й дефицит вырос в два раза: с 437,4 миллиарда долларов до 855,1 миллиарда. У государства колоссальные военные расходы — около 900 миллиардов долларов в год.
Для сравнения, на втором месте — здравоохранение и социальное обеспечение: 69,5 миллиарда долларов, более чем на порядок меньше.
Наконец, ситуацию усугубила налоговая реформа нынешнего президента страны Дональда Трампа, облегчающая жизнь бизнесу — корпорациям и предприятиям, но сокращающая поступления в бюджет.
Как ожидается, в этом году общественная задолженность США — госдолг без учета обязательств, принадлежащих американским государственным органам, — составит 78% ВВП. А через десять лет, по подсчетам бюджетного управления конгресса, этот показатель дойдет до 105% — самый высокий уровень со времен Второй мировой войны.
Возможно ли сокращение
"Дефицит в триллион долларов впечатляет, особенно в отсутствие рецессии или финансового кризиса, заставляющих страну тратить намного больше, чем она получает", — отмечают аналитики CNN Money.
Эксперты предполагают, что так будет и дальше, и виной тому — непродуманные действия конгрессменов в предыдущие годы. Так, в 2011 году конгресс провалил переговоры по сокращению дефицита бюджета.
В результате план, предложенный специальным комитетом законодательного органа и предполагавший сокращение бюджетного дефицита как минимум на 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет, так и остался на бумаге.
Пока время на то, чтобы вырулить из колеи на оптимальную бюджетную траекторию, есть. Другое дело, что это теперь потребует очень жестких решений: увеличения налогов и сокращения расходов, в первую очередь в социальной сфере. На такое парламентарии вряд ли согласятся, ведь это обернется серьезными политическими потерями, отмечает Бигс.
Размер имеет значение
Дефицит бюджета необязательно предвещает кризис. Его умеренный уровень, наоборот, способствует экономическому росту, так как "вкладывает" дополнительные деньги в предприятия и домохозяйства, а повышение потребительских расходов, как известно, стимулирует экономику. Видя это, другие государства охотно предоставляют кредиты американскому правительству, — Вашингтон ведь всегда возвращает долги.
Опасения возникают, когда долг приближается к 100% ВВП. Это уже повод для беспокойства — может сложиться такая ситуация, что страна окажется не в состоянии расплатиться по долгам.
И такие риски растут. В 2017 году госдолг США достиг 108% ВВП, а к 2023 году, как прогнозирует Международный валютный фонд, увеличится до 117%.
В России, для сравнения, госдолг один из самых низких в мире — сейчас это 525 миллиардов долларов, 18,7% ВВП. По расчетам МВФ, к 2023 году этот показатель достигнет 20,4% ВВП — весьма умеренная долговая нагрузка. Кроме того, Россия ликвидировала дефицит бюджета. В прошлом году расходы превысили доходы на 1,5% ВВП, в этом — ожидается профицит.