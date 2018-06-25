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Экономика

"Мы движемся к пропасти": в конгрессе назвали срок дефолта США

08:0025.06.2018
(обновлено: 08:04 25.06.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebЗдание Капитолия в ВашингтонеЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Огромный 21-триллионный долг и непомерные госрасходы ведут США к сокрушительному бюджетному кризису. В конгрессе предупредили: на решение проблемы осталось не более десяти лет, а может, и еще меньше. И признали: за столь короткий срок добиться оптимизации расходов не удастся. Как дефицит бюджета толкает страну в пропасть и почему уже, возможно, слишком поздно что-то менять — в материале РИА Новости. 

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
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Ничем не обеспеченный долг — как бомба замедленного действия. Главная опасность в том, что основная его часть — это задолженность федерального правительства. Государство берет новые кредиты на обслуживание старых. Долг продолжает расти, печатный станок — работать, и американская валюта выглядит все менее привлекательной для инвесторов. 

Топливо для разгорающегося "долгового пожара" — непропорционально высокие расходы бюджета. На это, в частности, указал конгрессмен-республиканец Энди Биггс в интервью телеканалу Fox News. Он напомнил, что бюджетные ассигнования не должны превышать 700 миллиардов долларов, а в 2018-м они уже достигли 1,3 триллиона.

"Страна тратит больше, чем получает, и вынуждена занимать деньги. Структурный дефицит создает "эффект колеи". Думаю, мы движемся к пропасти", — подчеркнул парламентарий. 

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

И предупредил, что на решение проблемы у американских властей не больше десяти лет — к 2026 году фонд программы медицинского страхования престарелых (Medicare) исчерпается.

"Можно будет обесценить деньги, объявить дефолт или попытаться повысить налоги и убить свою экономику. Вот такие у нас перспективы через восемь-десять лет", — констатировал конгрессмен.

Откуда дефицит

Почему в США такой бюджетный дефицит? Резкий скачок произошел после атак 11 сентября 2011 года, когда Вашингтон объявил войну терроризму. С 2003-го по 2011-й дефицит вырос в два раза: с 437,4 миллиарда долларов до 855,1 миллиарда. У государства колоссальные военные расходы — около 900 миллиардов долларов в год. 

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
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Для сравнения, на втором месте — здравоохранение и социальное обеспечение: 69,5 миллиарда долларов, более чем на порядок меньше.

Наконец, ситуацию усугубила налоговая реформа нынешнего президента страны Дональда Трампа, облегчающая жизнь бизнесу — корпорациям и предприятиям, но сокращающая поступления в бюджет. 

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Президент США Дональд Трамп

Как ожидается, в этом году общественная задолженность США — госдолг без учета обязательств, принадлежащих американским государственным органам, — составит 78% ВВП. А через десять лет, по подсчетам бюджетного управления конгресса, этот показатель дойдет до 105% — самый высокий уровень со времен Второй мировой войны.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Возможно ли сокращение

"Дефицит в триллион долларов впечатляет, особенно в отсутствие рецессии или финансового кризиса, заставляющих страну тратить намного больше, чем она получает", — отмечают аналитики CNN Money. 

Эксперты предполагают, что так будет и дальше, и виной тому — непродуманные действия конгрессменов в предыдущие годы. Так, в 2011 году конгресс провалил переговоры по сокращению дефицита бюджета. 

В результате план, предложенный специальным комитетом законодательного органа и предполагавший сокращение бюджетного дефицита как минимум на 1,5 триллиона долларов в ближайшие десять лет, так и остался на бумаге. 

Пока время на то, чтобы вырулить из колеи на оптимальную бюджетную траекторию, есть. Другое дело, что это теперь потребует очень жестких решений: увеличения налогов и сокращения расходов, в первую очередь в социальной сфере. На такое парламентарии вряд ли согласятся, ведь это обернется серьезными политическими потерями, отмечает Бигс.

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteОтпечатанные копии бюджета США на 2017 год в здании конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Отпечатанные копии бюджета США на 2017 год в здании конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне

Размер имеет значение

Дефицит бюджета необязательно предвещает кризис. Его умеренный уровень, наоборот, способствует экономическому росту, так как "вкладывает" дополнительные деньги в предприятия и домохозяйства, а повышение потребительских расходов, как известно, стимулирует экономику. Видя это, другие государства охотно предоставляют кредиты американскому правительству, — Вашингтон ведь всегда возвращает долги. 

Опасения возникают, когда долг приближается к 100% ВВП. Это уже повод для беспокойства — может сложиться такая ситуация, что страна окажется не в состоянии расплатиться по долгам.

И такие риски растут. В 2017 году госдолг США достиг 108% ВВП, а к 2023 году, как прогнозирует Международный валютный фонд, увеличится до 117%.

В России, для сравнения, госдолг один из самых низких в мире — сейчас это 525 миллиардов долларов, 18,7% ВВП. По расчетам МВФ, к 2023 году этот показатель достигнет 20,4% ВВП — весьма умеренная долговая нагрузка. Кроме того, Россия ликвидировала дефицит бюджета. В прошлом году расходы превысили доходы на 1,5% ВВП, в этом — ожидается профицит.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
a-valentinovich
Логично сократить самую большую долю расходов - на военных, но предлагают сократить соц. расходы . Далее цитата Лаврова....
08:33
25.06.2018
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